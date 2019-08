Rørt Kristian Jensen følger Løkke ud ad døren:

Jeg har i de seneste uger lyttet med stigende bekymring til kravet fra Vs bagland om en ny start og et nyt formandsskab.

Jeg gentog i går mit tilbud om, at hvis Lars ville imødekomme kravet, så ville jeg.

Jeg står altid ved mit ord, og har meddelt HB at jeg trækker mig. #dkpol -- Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 31, 2019

Artiklen opdateresTidligere finansminister Kristian Jensen trækker sig som næstformand for Venstre.Det oplyser han på et pressemøde i Brejning nær Vejle, hvor Danmarks næststørste parti holder hovedbestyrelsesmøde efter de seneste ugers uro i parti.Det sker kort efter, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen også har meldt sin afgang som formand."Jeg har i nu 30 år været aktiv for Venstre, og jeg ønsker ikke, at min person skal stå i vejen for Venstres fremgang, og jeg har derfor meddelt hovedbestyrelsen, at jeg selvfølgelig også på det ekstraordinære landsmøde trækker mig som næstformand," siger han.Kristian Jensen fremhæver, at Venstre derved får mulighed for en ny start. Han siger med rystende stemme, at han ikke har ord for, hvor skuffet han er over ikke at nå sit erklærede mål om at blive Venstres formand:"Politik har intet med retfærdighed at gøre."Kristian Jensen fortæller samtidig, at han har lyttet til baglandets kritik med stigende intensitet."Det er ikke en formand, der har et parti. Det er et parti, der har en formand," lyder det fra den nu afgående næstformand.Kristian Jensen selv har ikke et bud på, hvem der skal være den nye næstformand, men han siger på pressemødet, at "Venstre skal nok få en god formand og en god næstformand."Han trækker sig formelt, når Venstre skal afholde et ekstraordinært landsmøde.På Twitter skriver Kristian Jensen, at han på et møde i Venstre forretningsudvalg fredag gentog sit tilbud til afgående formand Lars Løkke Rasmussen om at gå af, hvis også den tidligere statsminister gjorde det samme."Jeg har i de seneste uger lyttet med stigende bekymring til kravet fra Vs bagland om en ny start og et nyt formandsskab. Jeg gentog i går mit tilbud om, at hvis Lars ville imødekomme kravet, så ville jeg. Jeg står altid ved mit ord, og har meddelt HB at jeg trækker mig," skriver Kristian Jensen på sin Twitter-profil.Til en af de tilstedeværende journalisters spørgsmål om, hvilke tanker, der går igennem hovedet på den nu afgående næstformand, lyder det fra Kristian Jensen:"Det ville da være mærkeligt ikke at være berørt. De tanker, dem tror jeg bare, at jeg holder inde i hovedet," der har svært ved at undertrykke en skælven i stemmen, inden han vender sig om og går fra pressemødet.