Efter dramatisk opgør: Lars Løkke Rasmussen trækker sig som formand

Artiklen opdateret kl. 12.09.De kaotiske tilstande i Venstre får nu konsekvenser for topledelsen i Danmarks næststørste parti. Tidligere statsminister gennem seks år, Lars Løkke Rasmussen, går nu af som formand for partiet.Det oplyser Lars Løkke Rasmussen selv på sin Twitter-profil lørdag formiddag."Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år," skriver han.Det sker, efter at partiet de seneste uger har været ramt af internt uro, hvor dele af baglandet offentligt har udtrykt modstand mod både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.Uroen fik fredag Venstres 24 medlemmer af forretningsudvalget til at samles for at diskutere situationen, og efter et langstrakt møde valgte udvalget at udskyde resten af mødet kort efter midnat fredag.Lørdag er partiets hovedbestyrelse samlet, og det er i den forbindelse, at Lars Løkke Rasmussen tager sin afsked efter en lang årrække i Venstre.Kort efter, at Lars Løkke Rasmussen har meldt sin afgang, har også Kristian Jensen besluttet sig for at trække sig som næstformand.En række kilder internt i Venstre fortalte tidligere på ugen til Børsen, at utilfredsheden med topledelsen særligt har bundet i Løkkes udmeldinger under valgkampen, hvor han på egen hånd annoncerede ideen om at danne et regeringssamarbejde med S.En af dem, som offentligt har opfordret til, at der kom nyt blod i ledelsen, er Venstres indenrigsordfører Anni Matthiesen."Jeg tager Lars og Kristians beslutning til efterretning, og så synes jeg, det er vigtigt at få sagt tak til Lars Løkke for mange gode år, hvor han har sat store fingeraftryk på dansk politik," siger hun til Børsen."Med denne beslutning håber jeg, at Venstre og Venstres Folketingsgruppe igen kan finde ro og finde sammen og sørge for at få udviklet god borgelig og liberal politik," fortsætter hun.