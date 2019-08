Det bliver nu gratis for flere unge mellem 18 og 21 år med folkesygdommen angst at komme til psykolog. Samtidig er det fra 1. oktober ikke længere kun folk under 38 år, men alle der kan få tilskud til angstbehandling.



En netop indgået treårig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening udvider psykologhjælpen til angst som rammer hundredtusindvis af danskere.



"Angst er meget belastende, og der er ingen faglig grund til, at grænsen har ligget ved 38 år," siger formand Eva Secher Mathiasen fra Dansk Psykolog Forening.



"Angst kan være en ret ukompliceret lidelse, hvis man tager den tidligt i opløbet. Men det kan også udvikle sig til virkelig at svække funktionsniveauet og gøre det svært for folk at få en ganske almindelig hverdag til at fungere," siger hun.



Også samfundsøkonomisk er der god mening i behandlingen. Angst er Danmarks dyreste sygdom målt på tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab for virksomheder og overførselsindkomst, fordi så mange lider af det.



Anders Kühnau er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Han er også glad for den udvidede psykologadgang, som er et led i Folketingets satspuljeaftale.



"Det er jo ikke sådan, at angst er afgrænset af alder. Angstproblematikken kan alle blive ramt af, og derfor er det vigtigt, der er et tilbud til alle," siger han.



Han er også glad for, at aftalen efter behov udvider adgangen til psykolog med for eksempel videokonsultationer fra eget hjem.



Selv om mange børn rammes af angst, har Folketinget ikke valgt at afsætte midler i satspuljen til, at også børn omfattes af den nye aftale.



Det møder kritik blandt andet hos Barbara Hoff Esbjørn, der er professor og leder af Center for Angst ved Københavns Universitet.



"Det er godt med øget fokus på angst. Men fokus her er forkert. Vi kommer til at hjælpe langt færre, end vi kunne for de samme penge," siger hun.



"Angst opstår ofte i den tidligere skolealder. Sætter vi ikke ind der, så bliver angsten en del af folks selvforståelse og langt sværere at behandle senere," siger hun.



Ritzau