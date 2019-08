USA's udenrigsminister: Vores alliance med Danmark er stærk

Samtalen mellem de to udenrigsministre - på billedet Mike Pompeo - sker på baggrund af Donald Trumps aflysning af et planlagt statsbesøg i Danmark 2. til 3. september.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har i et opkald til Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), onsdag aften diskuteret et øget sikkerhedssamarbejde mellem USA og Danmark i Arktis - herunder på Grønland. Samtidig har Pompeo rost den...

