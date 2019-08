Storbritannien og Sydkorea indgår frihandelsaftale

Storbritanniens nyligt udpegede premierminister, Boris Johnson, har svoret at trække landet ud af EU senest 31. oktober med eller uden en skilsmisseaftale med unionen.

Storbritannien og Sydkorea vil torsdag underskrive en frihandelsaftale, der skal træde i kraft efter briternes forestående udtræden af EU om lidt over to måneder. Det meddeler det britiske udenrigsministerium i en udtalelse onsdag aften, skriver nyhedsbureauet...

