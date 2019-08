Kina truer USA med sanktioner i strid om Taiwan

Kina truer USA med sanktioner, efter at det har solgt kampfly til Taiwan.



En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium siger, at "Kina vil tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores interesser - deriblandt også indførelse af sanktioner mod amerikanske virksomheder, der har deltaget i dette våbensalg til Taiwan".



- Salget er en alvorlig indblanding i vore interne anliggender, og det undergraver vores suverænitet og vore sikkerhedsinteresser, siger talsmanden videre.



USA godkendte tirsdag et salg af 66 F-16-kampfly til Taiwan til en værdi af otte milliarder dollar ifølge den amerikanske producent Lockheed Martin, der står bag flyene.



Beløbet svarer til godt 53 milliarder kroner.



Udenrigsministeriet oplyser videre, at salget vil tjene USA's nationale, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser, ligesom at det vil hjælpe Taiwan med at opretholde et troværdigt forsvar.



- Disse kampfly er nødvendige for at forbedre Taiwans evne til at forsvare sit suveræne luftrum, som er under stigende pres fra Folkerepublikken Kina, siger den republikanske senator Jim Risch, der er formand for Senatets udvalg for udenlandske relationer.



Så sent som i juli oplyste det kinesiske udenrigsministerium, at den kinesiske regering og kinesiske virksomheder vil bryde alle handelsforbindelser med amerikanske virksomheder, der sælger våben til Taiwan.



Kina mener, at våbensalget vil bryde internationale regler og skade Kinas suverænitet.



Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins, men Taiwan har de facto været uafhængig, siden den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.



Et stigende antal lande har som følge af det kinesiske pres afskåret de diplomatiske forbindelser med Taiwan til fordel for Kina.



USA har heller ingen diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er den største eksportør af våben til landet og Taiwans mest magtfulde internationale støtte.



Kina har flere gange beskrevet Taiwan, som det mest betændte anliggende i forholdet mellem USA og Kina.



Forholdet mellem de to økonomiske stormagter er samtidig anspændt på grund af den igangværende handelsstrid mellem dem.



/ritzau/Reuters