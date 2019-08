Danske politikere om Trumps aflysning: "Virkeligheden overgår fantasien"

Doanld Trump meddelte på Twitter, at han alligevel ikke vil besøge Danmark.

Onsdag morgen kunne Danmark vågne op til meddelelsen om, at den amerikanske præsident Donald Trump alligevel ikke vil besøge Danmark, fordi Statsminister Mette Frederiksen har sagt nej til at sælge Grønland. Det har blandt mange andre fået en lang...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.