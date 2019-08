Medie: V-bagland holder torsdag krisemøde om formandsuro

Formand Lars Løkke Rasmussen (i midten), næstformand Kristian Jensen (til højre) og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (til venstre) under Venstres pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde på Kragerup Gods 9. august.

Der er indkaldt til krisemøde i Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark torsdag aften. Og det presserende spørgsmål om fremtiden for partiets ledelse på Christiansborg er eneste punkt på dagsordenen. Det erfarer avisen Danmark på baggrund flere...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.