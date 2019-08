Forsker: Italiens præsident vil arbejde for ny regering før nyvalg

Italiens præsident, Sergio Mattarella, vil formentlig ikke udskrive valg med det samme, efter at premierminister Giuseppe Conte er trådt tilbage. Først vil præsidenten undersøge, om det er muligt at finde flertal blandt andre partier i parlamentet....

