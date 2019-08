Krisen fortsætter i italiensk politik: Nu træder premierministeren tilbage

Den italienske premierminister Giuseppe Conte træder tilbage. Sådan lyder det i en tale til parlamentet i dag. Conte retter under en tale i senatet en hård kritik mod indenrigsminister Matteo Salvini. "Det er uansvarligt at skabe en forfatningskrise...

