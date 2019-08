Kommuner og regioner øjner milliarder efter velfærdsvalg

Kommuner og regioner har store forventninger, når de onsdag mødes med finansminister Nicolai Wammen (S) om økonomien for 2020.

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har haft ørerne slået helt ud under valgkampen, hvor det store fokus var på et løft af velfærden. Og begge organisationer møder til økonomiforhandlinger med milliardkrav onsdag, når forhandlinger om økonomien...

