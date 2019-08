Løkke kalder delt formandskab i Venstre en myte

Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen inden et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby.

Der har aldrig eksisteret en magtdeling mellem formanden og næstformanden i Venstre. Det fastslår Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen i et interview med Deadline, som er blevet sendt søndag aften på DR2. Opfattelsen i offentligheden er ellers, at...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.