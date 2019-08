Dansk Folkeparti overvejer gratis kollektiv trafik

- Vi står over for en stor omvæltning i hele transportsektoren i forhold til klima- og energipolitikken. Og der vil vi gerne have belyst, hvad omkostningerne vil være ved at få gjort den kollektive trafik gratis, siger Morten Messerschmidt (DF). (Arkivfot

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix