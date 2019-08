Regeringen præsenterer tidligst ny pensionsmodel til foråret

Socialdemokratiet vil ikke blande sig i de kommende overenskomstforhandlinger. Derfor vil partiet først præsentere en model for differentieret pension når arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale. Det skriver Berlingske søndag. I...

