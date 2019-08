Marcus Knuth: Jakob Ellemann kan samle V

Der ingen grænser for, hvor langt politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) kan nå i Venstre.



Sådan lyder det fra folketingsmedlem Marcus Knuth (V) i et interview med Politiken lørdag.



- Jeg ser ikke noget øvre loft for hans politiske karriere.



- Han (Elleman-Jensen, red.) forstår at favne alle segmenter af Venstre, og han gør det med en enorm arbejdsenergi, flid, og han er god til at sætte sig ind i tingene, siger Knuth til Politiken.



Jakob Ellemann-Jensen er Venstres politiske ordfører.



Flere iagttagere har peget på, at Jakob Ellemann-Jensen muligvis kan komme i spil som ny formand eller næstformand for det uroplagede parti.



