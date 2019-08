JP Morgan: Trumps straftold vil teste Kinas evne til at få sat skub i økonomien

Siden handelskrigen mellem USA og Kina startede, har Kina forsøgt med flere midler at begrænse de økonomiske skader ved den amerikanske straftold. Det har virket i nogen grad, men den seneste omgang told, der efter Trumps plan vil blive indført fra...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.