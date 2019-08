Danske investorer kræver stop for samarbejde med generaler: "Vi ser med stor alvor på, at selskaber, vi har investeringer i, samarbejder med det burmesiske militær"

Hærchefen i Myanmar, Min Aung Hlaing, er ifølge en ny FN-rapport bestyrelsesformand for et selskab, der sammen med udenlandske børsnoterede selskaber ejer flere joint ventures i Myanmar.

Flere danske investorer kræver nu en redegørelse fra en række børsnoterede selskaber i Japan og Sydkorea, efter at en FN-rapport tidligere i august kortlagde deres tætte forbindelser til militæret i Myanmar. Rapporten fra Sekretariatet for FN's Højkommissær...

