Kina signalerer gengældelsesaktioner mod USA

Kina kalder USA's planlagte told på kinesiske varer for yderligere 300 mia. dollar for et brud på aftalerne, der var blevet nået mellem USA's præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, og signalerer, at man har planer om at indføre gengældelsesaktioner.



Det skriver Bloomberg News.



Ifølge Bloomberg News siger Kina i en kortfattet meddelelse torsdag, at landet ikke har "noget andet valg end at tage de nødvendige foranstaltninger for gengældelse". Det specificeres ifølge nyhedsbureauet ikke i meddelelsen, hvad Kina planlægger at gøre.



/ritzau/FINANS