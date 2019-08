Engell om kras kritik af Løkke: Krise dybere end i 20 år

Søren Pape Poulsen (K) mener, at Lars Løkke Rasmussen (V) med sin udmelding om, at en SV-regering var hans førsteprioritet i valgkampen, var at skylle regeringssamarbejdet ud i "kloakken". (Arkivfoto)

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix