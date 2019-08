Danmark giver 385 millioner til lande der nægter samarbejde

Dansk Folkeparti vil indstille al hjælp til seks lande, der afviser at modtage statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark. (Arkivfoto).

En række lande i Mellemøsten, Asien og Afrika modtager hundredvis af mio. kr. i dansk u-landsbistand. De samme lande afviser samtidig at modtage egne statsborgere, der har fået afslag på asyl i Danmark. Det skriver Kristeligt Dagblad. Alene i år...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.