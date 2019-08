Bødskov vil afbøde skattesmæk på 1200 boliger: "Vigtigt, at vi finder en fair løsning"

En opkrævning på op imod ti års ubetalt ejendomsskat pålagt tre års renter. Det er, hvad der inden længe står til at tikke ind hos ca. 1200 boligejere, der på grund af fejl i Skats gamle it-system ikke er blevet opkrævet ejendomsskat gennem en længere...

