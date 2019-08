Hongkong-demonstranter fortsætter utrætteligt med ny taktik

Det førte til nye voldsomme sammenstød, da demonstranter søndag for tiende weekend i træk var på gaden i Hongkong.

Politi og demonstranter stødte søndag sammen for tiende weekend i træk i Hongkong, hvor voldsomme protester fortsætter ufortrødent. Ifølge nyhedsbureauet Reuters skete det søndag med en helt ny taktik fra demonstranternes side. Så snart de blev presset...

