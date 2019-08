Nordkorea: Stop militærøvelserne eller forhandlinger droppes

Foto: Pool New / Reuters / Ritzau Scanpix

Forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea vil ikke blive genoptaget, så længe Sydkorea og USA fortsætter med at gennemføre fælles militærøvelser, hvor Nordkorea anses som "fjenden". Det siger Kwon Jong-gun, generaldirektør i det nordkoreanske udenrigsministeriums...

