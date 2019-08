Skatteministeriet beroliger: 80.000 boligejere får tilbud om vejledende ejendomsvurdering inden nytår

Relateret indhold Artikler

Skatteministeriet maner nu til besindighed efter flere dages historier om, at 80.000 boligejere ikke modtog tilbud om vejledende ejendomvurderinger i juli. Ministeriet oplyser til Altinget, at tilbuddene om vejledende vurderinger kommer inden udgangen af 2019:



"Tilbuddet til 80.000 boligejere om at modtage en vejledende vurdering bliver fortsat udsendt i andet halvår af 2019, som det har været kommunikeret gentagne gange siden årsskiftet," skriver ministeriet i en mail og fortsætter:



"Den tidsplan er dels valgt af en række tekniske årsager samt af hensyn til, at en stor del af de berørte boligejere er på ferie i sommermånederne. Målet med de vejledende vurderinger er dels at give boligejerne tryghed, dels at give Vurderingsstyrelsen værdifuld viden frem mod udsendelsen af de nye og mere retvisende vurderinger fra midten af 2020 og frem."



I oktober sidste år udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse, hvori det satte 80.000 boligejere et tilbud om en testvurdering af deres ejendom i udsigt inden udgangen af juli i år.



Det skete ikke, og siden 1. august har flere medier - blandt andet Finans.dk og Berlingske - skrevet om forsinkelsen, der er en af flere udskydelser i forbindelse med implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem, der skal fungere fra 2020, skriver Altinget.