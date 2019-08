Claus Hjort vil stadig af med Kristian Jensen: Uholdbart at bruge poster til at underløbe formand

Det er ikke nok, at Kristian Jensen fortryder, at han drøftede sine overvejelser om Lars Løkkes udmelding om en mulig SV-regering med Berlingske fremfor folketingsgruppen Han skal helt væk, lyder det fra den erfarne partisoldat og tidligere minister...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.