Medier: Claus Hjort kræver Kristian Jensens afgang som næstformand i Venstre

Der er drama på Venstres sommergruppemøde fredag formiddag.Venstreveteranen Claus Hjort Frederiksen kræver, at Venstres næstformand og gruppeformand Kristian Jensen trækker sig fra begge poster.Det skriver JP, Berlingske og TV2.Claus Hjort Frederiksen skulle have kaldt Kristian Jensen for illoyal over for partiformand Lars Løkke Rasmussen, med en henvisning til at han onsdag i et interview med Berlingske sagde, at han ser et stort genopretningsarbejde i Venstre med at aflyse den ambition om en SV-regering, som Lars Løkke Rasmussen lancerede i valgkampen.En melding fra Løkke, som Kristian Jensen ikke kendte til på forhånd."En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, at der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt. Det er forudsætningen for, at vi kan komme videre," sagde Kristian Jensen til Berlingske.Ifølge TV2 og DR har flere af de 44 gruppemedlemmer på sommergruppemødet rejst sig og støttet Claus Hjort Frederiksen. Herunder tidligere energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.Venstre holder efter planen pressemøde kl.11.30.Opdateres