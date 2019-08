Inger Støjberg bliver Venstres nye retsordfører

Inger Støjberg (V) bliver Venstres retsordfører, oplyser partiets pressetjeneste.



Den tidligere udlændinge- og integrationsminister blev tidligere på ugen vraget til toppost i Venstres gruppe. Hun forsøgte mandag at blive en del af gruppeledelsen, men måtte se sig slået af Sophie Løhde, der fik posten som gruppenæstformand.



- Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken, skrev Støjberg på Facebook efter et døgns tavshed om valget af gruppens ledelse.



Tidligere minister, gruppeformand og nuværende medlem af Europa-Parlamentet Søren Gade (V) har udtrykt bekymring over, hvem der skal repræsentere Støjbergs linje på udlændingeområdet i gruppeledelsen.



Det samme har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han er bekymret for, at Venstre har gang i et kursskifte i udlændingepolitikken.



Fravalget af Støjberg er ifølge flere politiske kommentatorer et billede på, at tilhængerne af en stram udlændingepolitik har fået det sværere i Venstre.



Mandag blev Jakob Elleman-Jensen og Kristian Jensen foruden Sophie Løhde valgt ind i Venstres ledelsen som henholdsvis politisk ordfører, gruppeformand og gruppenæstformand.



Torsdag står ordførerskaberne i Venstre således klar, og den nye udlændinge- og integrationsordfører i Venstre bliver Mads Fuglede.



Af andre poster kan det nævnes, at Karsten Lauritzen bliver forsvarsordfører, Tommy Ahlers bliver erhvervsordfører, og Ulla Tørnæs bliver uddannelses- og forskningsordfører.



/ritzau/