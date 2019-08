Sass-sygemelding udskyder bogudgivelse på ubestemt tid

En biografi om Henrik Sass Larsen, der er tidligere topprofil i Socialdemokratiet, er udskudt på ubestemt tid.



Det skriver Altinget.



Det er journalisterne Henrik Qvortrup og Thomas Foght, som står bag den kommende bog om S-politikeren. Så længe Sass er syg, kan bogen ikke blive skrevet færdig og udgivet, mener forfatterne.



- Det har jeg svært ved at se. Det vil ikke være særlig fornuftigt eller etisk på nogen som helst måde, siger Thomas Foght til mediet.



Henrik Sass Larsen har været blandt toppen i Socialdemokratiet, og han blev af mange vurderet som det naturlige valg til en ny finansminister i en S-ledet regering.



Kort efter folketingsvalget, der blev afholdt 5. juni, gik Sass Larsen dog til S-formand Mette Frederiksen med beskeden om, at han ikke ville stå til rådighed som minister i en kommende regering. Han var syg.



Planen om bogen blev annonceret af Henrik Qvortrup i begyndelsen af året.



Ønsket var at "fortælle den upyntede historie om den uortodokse og magtfulde politiker". Den skal efter planen omfatte Sass Larsens professionelle politiske liv, fra han begyndte i DSU og indtil nu.



I dag, mere end et halvt år efter annonceringen, har rammerne ændret sig.



- Dengang havde han en central post i Socialdemokratiet. Det har han ikke længere, siger Qvortrup til Altinget.



Sygemeldingen og afstanden til den politiske kerne er dog ikke ensbetydende med, at bogarbejdet bliver kylet i skraldespanden. Pennen er bare løftet fra papiret, og researchen sat på pause, indtil Sass Larsen får det bedre.



53-årige Henrik Sass Larsen blev valgt i Folketinget i 2001. Han har siden da både været partiets gruppeformand samt erhvervs- og vækstminister.



Mens Sass Larsen er sygemeldt, har Tanja Larsson (S) hans mandat i Folketinget.



Når folketingsmedlemmer får sygeorlov fra Folketinget, er de stadig berettiget til det fulde folketingshonorar.



