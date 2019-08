Kinesiske firmaer stopper køb af landbrugsprodukter fra USA

Opdateret kl. 16:24 - Kinesiske firmaer har suspenderet indkøb af amerikanske landbrugsprodukter.



Det oplyser Kinas handelsministerium natten til tirsdag lokal tid.



Desuden lyder det, at Kina ikke vil udelukke at lægge told på amerikanske landbrugsprodukter, der er indkøbt efter 3. august.



Bloomberg skrev allerede tidligere mandag - baseret på unavngivne kilder - at kinesiske firmaer var stoppet med at købe landbrugsprodukter fra USA.



Kinas udmelding er seneste udvikling i en bitter handelsstrid mellem USA og Kina. En strid, der fik yderligere næring i sidste uge.



Her varslede USA's præsident, Donald Trump, en ny told på kinesiske varer for 300 milliarder dollar fra den 1. september.



Det skete, blandt andet fordi Trump mente, at Kina ikke havde levet op til sit løfte om at øge import af landbrugsprodukter fra USA.



/ritzau/Reuters