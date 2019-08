Trump gik imod rådgivere: Introducerer ekstra told trods indvendinger

USA's præsident, Donald Trump, tilsidesatte sine rådgiveres indvendinger, da han sidste uge besluttede at hæve tolden på kinesiske varer fra 1. september.Det skriver The Wall Street Journal Præsidenten mente nemlig, at et løft af toldafgifterne var den bedste måde at få Kina til at makke ret på.Derfor forbereder den amerikanske regering sig nu på at pålægge told på 10 pct. på kinesiske varer for 300 mia. dollar - de resterende kinesiske varer, der endnu ikke bliver fortoldet - fra 1. september. Med eskaleringen i handelskrigen risikeres det, at en aftale først vil nås engang efter præsidentvalget i 2020, lyder det hos mediet.Donald Trump mener netop, at Kina sandsynligvis vil vente med at forhandle en ny aftale til, at USA har fået en ny - måske demokratisk - præsident.Præsidenten mener, at en stærk amerikansk økonomi giver USA den vindende hånd i en langtrukken handelskrig.Det går dog imod hans egne rådgivere, der mener, at flere importafgifter kan skade den amerikanske økonomi og vanskeliggøre forholdet med Kina.USA og Kina indledte i sidste uge nye handelsforhandlinger, som dog blev fundet både korte og uproduktive.USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, og finansminister, Steve Mnuchin, var således kun i Kina i lidt over 24 timer, hvoraf tre blev brugt på forhandlinger./ritzau/FINANS