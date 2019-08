Efter Boris Johnsons besøg: Måling viser opbakning til et uafhængigt Skotland for første gang i 2,5 år

For første gang i næsten to et halvt år viser en meningsmåling, at et flertal af skotterne ønsker uafhængighed fra Storbritannien.



47 procent siger i en måling fra Ashcroft, at de ønsker en ny folkeafstemning om et uafhængigt Skotland, mens 45 procent ikke ønsker en ny afstemning.



På spørgsmålet, hvordan de ville stemme ved en folkeafstemning, svarer 46 procent, at de vil sige ja til uafhængighed. Nej-siden får 43 procent.



Målingen er foretaget, efter at den nye britiske premierminister, Boris Johnson, besøgte Skotland i sidste uge.



Han ledte i 2015 kampagnen, der ville have Storbritannien ud af EU. Men folkeafstemningen viste dengang, at et flertal af skotterne ønskede at blive i EU.



Johnson har lovet at trække Storbritannien ud af EU 31. oktober - også uden en aftale med EU.



/ritzau/Reuters