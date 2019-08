USA håber på gennembrud i forhandlinger med Taliban

Forhandlinger mellem USA og den afghanske talibanbevægelse om en afslutning på den 18 år lange krig i Afghanistan er lørdag gået i gang i Qatars hovedstad, Doha.



USA håber på et gennembrud, så en fredsaftale kan komme på plads inden 1. september - inden det afghanske præsidentvalg, der efter planen skal finde sted senere på måneden.



Amerikanerne vil trække tusinder af soldater ud af landet, men kun hvis Taliban lover at stoppe angrebene og fornægte det militante netværk al-Qaeda.



"Vi går efter en fredsaftale, ikke en tilbagetrækningsaftale, men en fredsaftale der muliggør tilbagetrækning," skrev den amerikanske Afghanistan-udsending, Zalmay Khalilzad, fredag på Twitter.



USA's præsident, Donald Trump, sagde fredag, at "der er sket store fremskridt. Vi taler sammen".



Lørdagens forhandlinger er den ottende runde forhandlinger mellem USA og Taliban.



Yderligere et tegn på fremskridt er, at den afghanske regering har dannet et forhandlingsteam, der skal mødes separat med talibanerne.



Mange ofre i konflikten



Diplomater siger, at de håber på, at disse møder kan finde sted senere på måneden.



Lørdag viser en ny opgørelse fra FN, at antallet af civile ofre for den afghanske konflikt i juli nåede det højeste niveau siden maj 2017.



Over 1500 civile afghanere blev dræbt eller lemlæstet, heraf over halvdelen i bombeangreb.



Taliban, der i praksis kontrollerer omkring halvdelen af Afghanistan, udfører stort set dagligt angreb mod afghanske sikkerhedsstyrker. Mange af disse angreb kræver også civile ofre.



Onsdag blev 34 mennesker dræbt, da deres bus ramte en vejsidebombe. Afghanske myndigheder siger, at Taliban stod bag. De fleste af de dræbte var kvinder og børn.



Derudover har også den afghanske gren af Islamisk Stat foretaget en lang række angreb, der primært er rettet mod sikkerhedsstyrker og det shiitiske mindretal.



/ritzau/AFP