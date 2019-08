Venstre fordeler topposter i partiet mandag

Venstre skal finde sig til rette som oppositionsparti i Folketinget, og nogle af de første skridt tages mandag.



Her samles de 43 medlemmer af partiets folketingsgruppe og fordeler de interne ledelsesposter, herunder gruppeformand og politisk ordfører.



Det ventes at give et praj om arvefølgen, hvor der både er tvivl om formand Lars Løkke Rasmussens fremtid og hans eventuelle afløser, fortæller Marchen Neel Gjertsen, politisk redaktør på Jyllands-Posten.



"Det er først nu ved at materialisere sig, hvordan kabalen præcis bliver. Og det er klart, det er en holdopstilling, der vil blive læst og fortolket meget på, fordi arvefølgen i Venstre er til diskussion, uanset hvor længe Lars Løkke har tænkt sig at blive siddende," siger Marchen Neel Gjertsen.



Der har tidligere været gnidninger i Venstre-toppen, ikke mindst under formandsopgøret i sommeren 2014, hvor Lars Løkke blev udfordret af næstformand Kristian Jensen.



Under valgkampen i år udgav Lars Løkke pludselig en samtalebog, hvor han såede tvivl om Kristian Jensens ledelsesevner.



Hvor står Kristian Jensen?



Næstformanden har ellers tidligere være udset som naturlig arvtager. Men det billede står ikke længere så klart," siger Marchen Neel Gjertsen.



"Derfor vil der blive tolket meget på fordelingen. Det betyder noget, hvad Kristian Jensen bliver, og hvad hans støtter får af indflydelsesrige poster," siger den politiske redaktør.



I forskellige medier nævnes især Karsten Lauritzen, Sophie Løhde, Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg, der alle var ministre, som sandsynlige kandidater til de to topposter. Især de første to ses som Kristian Jensen-støtter, selv om Løhde stod bag Løkke tidligere. Og måske er næstformanden selv i spil.



Senere på ugen starter sommergruppemødet, og her kommer der navn på de andre ordførerskaber.



Ritzau har bedt om kommentarer fra en lang række folketingsmedlemmer i Venstre, men ingen af dem er vendt tilbage på henvendelserne.



Venstre er i øvrigt det eneste parti, der ikke har fordelt ledelsesposter og ordførerskaber endnu efter valget 5. juni.



/ritzau/