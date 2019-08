Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Hvide Hus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

USA indfører nye sanktioner mod Rusland som konsekvens af det forsøgte mord på dissidenten Sergej Skripal i Salisburry i Storbritannien.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



"Efter den første runde af sanktioner som modsvar på Ruslands mordforsøg på en privat borger i Storbritannien har USA ikke fået de tilkendegivelser fra Rusland, som der er krævet."



"Så vi indfører nu den anden runde af sanktioner," siger talsmand for Det Hvide Hus Hogan Gidley til Reuters.



Sanktionerne vil betyde, at en række varer og teknologier ikke længere vil kunne sælges til Rusland.



Samtidigt vil der være sanktioner, der begrænser handlen med russiske statsobligationer i USA samt udstedelsen og serviceringen af lån i Rusland.



Sanktionerne er anden omgang siden det forsøgte drab på russiske Sergei Skripal Salisbury i foråret 2018.



Tidligere vest-agent



Sergej Skripal havde tidligere arbejdet som agent for de vestlige magter og var blevet udvekslet ud af Rusland til Storbritannien, hvor han levede.



Han og hans datter blev i foråret 2018 pludseligt syge og var begge tæt på at dø. Det viste sig, at de var forgiftet med en russisk udviklet nervegas kaldet Novichok.



Rusland har afvist al ansvar, men Storbritannien har dokumenteret, hvordan to russiske agenter rejste fra Moskva til Salisbury og ud igen samme dag, som Sergej Skripal blev ramt af nervegiften.



De to agenter har på russiske tv sagt, at de bare var i byen som turister for at besøge dens kendte katedral.



Brugen af nervegas skabte stor international kritik og sanktioner.



Det er først i år, at Salisbury igen er erklæret helt sikker efter angrebet.



