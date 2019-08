Kina er klar til modangreb mod Trumps nye told: Vi er ikke bange for at udkæmpe en handelskrig

Kina rasler nu med sablerne i handelskrigen, der tog til i styrke torsdag aften, efter Donald Trump annoncerede yderligere told på varer for Kina.



Kina "ønsker ikke en handelskrig, men er ikke bange for at udkæmpe en", siger talsmand, efter at USA varsler nye tariffer på kinesiske varer, skriver Reuters ifølge Ritzau.



"Hvis USA pålægger yderligere told, vil Kina blive nødt til at foretage et modtræk," siger Hua Chunying, der er talskvinde for Kinas Udenrigsministerie til Bloomberg.



Den amerikanske præsident Donald Trump skrev torsdag aften på det sociale medie Twitter, at han planlægger at indføre ny told på 10 pct. på kinesiske varer for 300 mia. dollar (svarende til ca. 2.030 mia. kr.). Det sker ifølge præsidenten allerede fra 1. september.



Ifølge Trump og Det Hvide Hus inkluderer den varslede told ikke den nuværende importtold på 25 pct. på varer fra Kina for 250 mia. dollar (svarende til ca. 1.690 mia. kr.)



Dermed kan mere eller mindre alle kinesiske varer, som importeres til USA, ende med at blive omfattet af toldsatser.



Tvinger danske aktier ned



Den nye told fra Donald Trump sætter også taktstokken for aktierne herhjemme i fredag.



"Det der virkelig kan blive ramt er de cykliske eksponerede sektorer. Det er industrierne, det er virksomheder, der eksporterer til Kina, der bliver ramt. siger chefstrateg ved Bankinvest, Jakob Vejlø."



De to Mærsk aktier indtager da også den nederste del af C25-indekset, hvor også FLSmidth og Vestas falder mellem 2,2 og 3,2 pct.