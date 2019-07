USA: Handelsforhandlinger med Kina var "konstruktive"

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Hvide Hus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Opdateret kl. 17.12 - De netop afsluttede handelsforhandlinger mellem USA og Kina i Shanghai har været "konstruktive".



Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Repræsentanter fra Kina har således lovet at købe flere amerikanske landbrugsprodukter, beretter Det Hvide Hus.



I en skriftlig udtalelse bekræfter de kinesiske myndigheder ifølge Reuters, at man på mødet diskuterede mulighederne for, at Kina skulle købe flere amerikanske landbrugsprodukter.



Det fremgik dog ikke af den kinesiske udtalelse, at en sådan aftale endnu var på plads.



En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium siger onsdag, at hun ikke er klar over den seneste udvikling i forhandlingerne, men at det står klart, at det er USA, der bliver ved med at "vende rundt".



- Jeg mener ikke, at det giver nogen mening for USA at udøve deres kampagne med et maksimalt pres på dette tidspunkt.



- Det er meningsløst at fortælle andre, at de skal tage medicin, når du selv er syg, siger Hua Chunying, talskvinde for myndighederne, ifølge Reuters om forhandlingerne.



Verdens to største økonomier vil mødes igen i starten af september i Washington, oplyses det.



/ritzau/FINANS