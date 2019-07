Danske Bank om ny udvikling i handelskrigen: Den store joker er, om Trump kan finde på at lægge told på resten Kinas eksport til USA

USA og Kina har onsdag eftermiddag afsluttet første runde i forhandlingsringen siden våbenhvilen, og det ser ud til, at ingen af parterne er tæt på at komme inden for berøringsdistance.Det vurderer chefanalytiker ved Danske Bank Allan von Mehren i en kommentar."Forhandlingerne var en kort fornøjelse, hvilket nok understreger, at parterne stadig er langt fra hinanden, og at ingen er villige til at give sig meget. USA vil formentlig gerne tilbage til det samme udgangspunkt, som parterne havde inden sammenbruddet i starten af maj. Kina står fast på de ændringer, de lavede, på grund af modstand på de indenrigspolitiske linjer over for en aftale, som et blevet set som alt for eftergivende over for USA og krænkende af Kinas suverænitet, skriver chefanalytikeren. De amerikanske topforhandlere, handelsrepræsentant Robert Lighthizer og USA's finansminister, Steven Mnuchin, holdt møde med blandt andet den kinesiske vicepremierminister, Liu He, bag lukkede døre i Shanghai, men det har ikke afholdt den amerikanske præsident, Donald Trump, fra at vise sig som en regulær keyboard-kriger.Allerede tirsdag ved forhandlingernes start påbegyndte han en furie af tweets, der ikke lægger i kakkelovnen til et blødt forhandlingsgrundlag."Kina har mistet fem millioner job og to millioner produktionsjob på grund af Trump-tariffer. Trump har fået Kina på hælene, og USA klarer sig storartet," tweetede Trump tirsdag.Allan von Mehren understreger, at præsidenten dog er presset på flere fronter, da han både skal sikre sig landbrugsstemmer, hvis han vil genvælges ved præsidentvalget i 2020, men også sikre sig en vidtrækkende aftale. Det er derfor usikkert, hvordan forhandlingerne kommer til at arte sig. "Den store joker er, om han kan finde på at øge presset på Kina endnu mere ved at lægge told på resten af deres eksport til USA på 300 mia. Det har han tidligere truet med. Det vil være en yderligere mærkbar eskalering. Men det vil også ramme amerikansk økonomi, hvilket formentlig er årsagen til, at han tøver med at gøre alvor af truslen," skriver Danske Banks chefanalytiker.Han henviser til, at Donald Trump under et møde i Det Hvide Hus har fortalt, at USA kan indføre yderligere told på kinesiske varer til en værdi af 325mia.dollar, hvis der bliver brug for det. Det skrev nyhedsbureauet Reuters tidligere i juli.Donald Trump og den kinesiske præsident, Xi Jinping, mødtes sidst ved G20-mødet i juni, hvor de to blev enige om at genoptage handelsforhandlingerne, efter at de var brudt sammen i maj.Ifølge Bloomberg News er der mulighed for officielle meddelelser fra begge landes regeringer senere onsdag./ritzau/FINANS