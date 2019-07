Trump ønsker "stor" rentesænkning

Den amerikanske præsident, Donald Trump, ønsker, at USA's centralbank, Federal Reserve, onsdag sænker renten med mere end 0,25 pct.point.



Det fortalte han tirsdag til journalister ved Det Hvide Hus, ifølge Bloomberg News.



"Jeg vil gerne se en stor sænkning," lød det fra Donald Trump.



Præsidenten opfordrer samtidig centralbankformand Jerome Powell og hans chefkollegaer til at stoppe for bankens kvantitative stramninger. Federal Reserve er ved at nedbringe sin obligationsbeholdning, når værdipapirerne udløber geninvesteres de ikke, og det betyder, at banken sender færre penge ud i økonomien. Reduktionen af balancen er annoncerede til at stoppe til september.



"Jeg vil gerne se et stop for de kvantitative stramninger med det samme."



Federal Reserve holder tirsdag og onsdag rentemøde, og det ventes, at banken onsdag aften kl. 20:00 dansk tid vil sænke sin rente med 25 basispoint. Den første rentenedsættelse siden finanskrisen.



Handelen med fed funds-futures indikerer en 100 pct. sandsynlighed for en rentesænkning onsdag på enten 25 eller 50 basispoint, og med en vægt på 82 pct. for en sænkning på 0,25 pct.point.



Donald Trump har siden sidste år med gentagen stærk kritik fraveget den årtier gamle tradition med, at præsidenter ikke blander sig i Federal Reserves arbejde og dermed ikke gøre anslag mod centralbankens uafhængighed.



Den amerikanske præsident mener, at de mange renteforhøjelser har bremset USA's vækst og modvirket de skattelettelser Trump-administrationen fik vedtaget i 2017. Samtidig har præsidenten peget på, at den højere rente i USA har styrket dollaren og dermed skadet landets konkurrenceevne - mens Europa og Kina ikke har oplevet renteforhøjelser.



"Jeg er bare meget skuffet over Fed," slog Donald Trump tirsdag fast.



Federal Reserve indledte sin nu formentlig overståede stramningscyklus i december 2015, og siden da er renten ni gange blevet løftet med samlet 25 basispoint til intervallet 2,25 til 2,50 pct. Syv af de renteforhøjelser er kommet siden Donald Trump blev indsat som præsident, og fire af renteforhøjelserne gennem 2018 blev gennemført med Jerome Powell ved roret.



Centralbankformand Jerome Powell blev i sin tid indsat af netop Donald Trump. Powell afløste i februar sidste år den forrige chef for centralbanken, Janet Yellen, der blev udpeget af præsident Barack Obama, men som Trump ikke ønskede skulle fortsætte.



/ritzau/FINANS