Analytikere før rentemelding fra Fed: Her er de tre scenarier

I disse timer afholder Den Amerikanske Centralbank, Fed, det månedlige rentemøde. Renten er ikke blevet sænket siden 2008, men det kan ændre sig fra i morgen, hvor centralbankchefen Jerome Powell melder ud, hvad der blev aftalt på mødet.



Markedet har nemlig en overordnet forventning om, at renten bliver sænket med 25 basispoint, og har indpriset, at der kommer i alt fire rentesænkninger over det næste år.



Der er dog også scenarier, der lyder på, at renten vil blive sænket med 50 basispoint eller blive fastholdt. Det fortæller Anders Svendsen, chefanalytiker i Nordea og Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.



Begge analytikere forventer, at Fed vil sænke renten med 25 basispoint.



De tre scenarier lyder således:



Renten sænkes med 25 basispoint



USA er i det længste opsving i landets historie. Det tæller indtil videre 39 kvartaler, og der begynder ifølge Anders Svendsen at komme tegn på en afmatning. Derfor er forventningen, at centralbanken vil skrue på pengepolitikken for at afhjælpe en eventuel krise.



"Det (at væksten på vej ned, red) er måske ikke så klart i tallene endnu, men man ser samtidig en masse risikofaktorer i verden såsom handelskrigen og brexit, som truer med at trække væksten yderligere ned. Derfor vælger de at reagere tidligere, end de måske normalt ville have gjort," fortæller han.



Han fortæller, at renten i forvejen er lav, og at Fed derfor ikke har så meget at give af. Det taler for at gøre noget nu i forhold i stedet for at vente på, at krisen for alvor spidser til.



Ifølge analytikeren er en rentesænkning i den størrelsesorden ikke helt nok til, at det for alvor kan mærkes på markederne, da det allerede er priset ind samtidig med, at der også er indpriset en 25 procents sandsynlighed for en større sænkning end de 25 basispoint.



"Det er nok ikke helt nok, og det ved Fed også godt, så de skal forsøge at tale markederne til rette udover at lave de 25 basispunkter. Det kan de gøre ved, at Powell f.eks. siger, at de er klar til at gøre mere, hvis man f.eks. ser, at nogle af risikofaktorerne begynder at påvirke den amerikanske økonomi mere, end de gør nu. De kan f.eks. også lave nogle små justeringer på deres balance," fortæller Anders Svendsen.



Lars Skovgaard Andersen forventer heller ikke den store reaktion i markedet ved dette scenarie, og fortæller, at hans fokus ligger på, hvad der helt konkret bliver sagt i morgen:



"Hvis de sænker renten med en kvart procent viser de, at de er til stede, uden at signalere at det går helt så dårligt økonomisk," fortæller han.



Renten sænkes med 50 basispoint



Ifølge Anders Svendsen er der meget få i markedet, der tror på, at der vil komme en rentesænkning på 50 basispoint, men hvis det skulle ske, ville argumentet ligeledes lyde på, at det forhindrer et alt for stort fald i væksten, hvis man forebygger ved at sænke renten tidligt.



"Det er ikke sådan at der er nogle i Fed, der er voldsomt bekymret for, at der kommer en amerikansk recession, det er mere en markedsfrygt. I Fed er der mere nogle, der tror, at hvis de sænker renten med 50 basispoint nu, så behøver de ikke at lave flere sænkninger. Så det vil være en forebyggende rentenedsættelse," siger Anders Svendsen.



Hvis dette scenarie udspiller sig i morgen, vil det ifølge analytikeren betyde en positiv markedsreaktion, hvor aktierne stiger og renterne falder, men man skal nok ikke forvente den helt store aktiefest:



"Der vil være en grænse for, hvor meget markederne reagerer. For der er indpriset fire rentenedsættelser over det næste års tid, og Fed indikerer, at de forventer at lave én. Så der er et stort gab mellem, hvor Fed er, og hvor markederne er."



Lars Skovgaard Andersen forventer en mindre positiv reaktion, hvis renten bliver sænket med en halv procent i morgen, men han fremhæver, at det vil resultere i mange spørgsmålstegn fra markedet, som vil undrer sig over, om det går værre økonomisk, end man forventer.



Renten fastholdes på nuværende niveau



Udfaldet i morgen kan også ende med, at renten fastholdes. Det er der ca. en tredjedel, der tror på ifølge Bloombergs konsensusforventning.



"Hvis de gør det, er det fordi, de slet ikke er enig med markederne i frygten for en amerikansk recession, men de vil stadig sige, at de sætter renten ned, hvis nøgletallene bliver dårligere," siger Anders Svendsen.



Hvis renten fastholdes, forventer analytikeren en negativ reaktion fra markedet.