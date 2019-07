Nogle uddannelser er slet ikke blevet søgt: Her er de uddannelser med færrest ansøgere

Årets adgangskvotienter for at komme ind på nogle af de mest populære uddannelser sprænger karakterskalaen, og på uddannelsen International Business på CBS skal man have hele 12,4 i karaktergennemsnit for at komme ind. Men selvom der er mange populære uddannelser, er der også nogle, som har fået meget få eller ingen ansøgere ud af de i alt 88.757 andøgninger, som er sendt afsted.Det gælder bl.a. andet uddannelsen som installatør med speciale i stærkstrøm på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg. Her har ingen søgt uddannelsen.Se listen over uddannelserne med færrest ansøgere her:Selvom nogle af uddannelserne har fået ansøgere, betyder det ikke, at alle er optaget eller har haft uddannelsen som førsteprioritet. Maskinmesteruddannelsen samt installatøruddannelsen med speciale i VVS er f.eks. blandt nogle af de uddannelser med nul optaget, selvom der var ansøgere. Uddannelsen inden for teknisk videnskab (civilingeniør), som har 10 ansøgere, har kun optaget en enkelt indtil videre.Selvom der i første omgang ikke er nogen eller meget få ansøgere til nogle af uddannelserne, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke kommer nogle studerende på uddannelserne. Der kommer nemlig en anden ansøgningsrunde, hvor dem, der ikke har fået en plads, kan ansøge om at komme ind på de ledige uddannelser. Man kan finde en liste over dem her.