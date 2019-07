Merkels mulige afløser er officielt ny tysk forsvarsminister

Lederen af Tysklands største parti, det kristeligt demokratiske CDU, er onsdag officielt udnævnt som ny tysk forsvarsminister.



56-årige Annegret Kramp-Karrenbauer blev ved middagstid taget i ed i den tyske Bundestag. Hun overtager forsvarsministerposten fra Ursula von der Leyen, der er valgt som EU-Kommissionens næste formand.



Kramp-Karrenbauer, der ofte går under navnet AKK, er kørt i stilling som forbundskansler Angela Merkels afløser, når Merkels periode udløber i 2021.



AKK overtog lederskabet i CDU fra Merkel i december 2018.



Hun får nu en ministerpost, der i Tyskland har været kendt for ofte at være udfordrende. Blandt andet fordi det tyske forsvar, Bundeswehr, har været præget af historier om højreekstremisme og dårligt udstyr.



Der er samtidig sået tvivl om, hvorvidt det er muligt for AKK at løfte opgaven som både CDU-leder og forsvarsminister.



- Minister og partileder - er det overhovedet muligt?, lyder det onsdag i den store landsdækkende tyske avis Bild.



Spørger man Carsten Nickel, der er kommentator i tysk politik og vicedirektør i konsulentfirmaet Teneo Intelligence, kan det dog vise sig at være klogt.



- Hun kommer til at sidde på en af de mest udfordrende poster, men har samtidig muligheden for at blive kendt uden for sit eget parti og for at blive et velanset navn i europæisk og global politik, siger han.



/ritzau/Reuters