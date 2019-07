EU har 260 milliarder tungt svar klar til Trump-told

EU er klar til at indføre told på amerikanske varer for 35 mia. euro, svarende til omkring 261 mia. kr., hvis den amerikanske præsident, Donald Trump, gennemfører sine trusler om at indføre told på europæiske biler og reservedele.



Det meddelte Cecilia Malmström, europæisk handelskommissær, tirsdag ifølge Bloomberg News, og dermed har EU løftet beløbet fra tidligere udmeldinger om mulig told på amerikanske varer for 20 mia. euro.



Det skete, da Cecilia Malmström tirsdag gentog, at EU vil afvise ethvert amerikansk krav om at begrænse eksporten af bildele til det amerikanske marked med den begrundelse, at de udgør en trussel mod den nationale sikkerhed, skriver Bloomberg News.



- Vi vil ikke acceptere nogen styret handel - kvoter eller frivillige eksportbegrænsninger - og hvis der skulle komme told, ville vi blive nødt til at have en liste til at skabe balance: Den er i store træk allerede forberedt med en værdi på 35 mia. euro, sagde Cecilia Malmström.



- Jeg håber, vi ikke bliver nødt til at bruge den, tilføjede hun.



Det har tidligere været fremme, at EU skulle have et udkast til en liste over varer, der skal toldbelægges, såfremt unionen finder grund til det. Listen skulle ifølge Bloomberg News indeholde alt fra håndtasker til helikoptere og mad.



/ritzau/FINANS