Tidligere premierminister Li Peng død

Den tidligere kinesiske premierminister Li Peng, der havde posten fra 1988 til 1998, døde mandag. Han blev 90 år, skriver nyhedsbureauet Xinhua.



Fra 1998 og fem år frem var han formand for Kinas Folkekongres, der er landets øverste organ og mødes en gang årligt.



Li Peng var premierminister under massakren på demonstranter på Den Himmelske Freds Plads i Beijing 4. juni 1989.



Det er stadig uvist, hvor mange mennesker der blev dræbt ved militærets indgriben. Vurderinger spænder fra nogle hundrede til tusinder af dræbte.



Selv om beslutningen om at sætte militæret ind var kollektiv, er Li Peng senere hen blev holdt ansvarlig for tabene.