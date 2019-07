Torsken er alvorligt truet i Østersøen, og EU-Kommissionen har derfor truffet en hastebeslutning om at stoppe fiskeriet resten af året.



I tirsdagens beslutning hedder det, at man lukker fiskeriet i de områder, der kaldes 24, 25 og 26.



Det er farvandet, der strækker sig fra den østlige del af Sjælland til de baltiske lande. Den nordlige grænse for farvandet er en linje fra Kalmar i Sverige til Liepaja i Letland.



Forbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og det gælder foreløbig til og med 31. december 2019.