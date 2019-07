Trumps Kina-tweets rykker markedet: "Man kan godt have ham mistænkt for at byde ind med positive ting, når markedet går lidt nedad"

Siden Donald Trump indtog Det Hvide Hus i januar 2017, har verden vænnet sig til, at USA's præsident primært kommunikerer via tweets. Og ifølge Børsens opgørelse over Trumps tweets det seneste år om handelskrigen med Kina, har de 280 tegn på Twitter flere

Foto: Arkivfoto: Brendan Smialowski / AFP / Ritzau Scanpix