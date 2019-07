Titusindvis af demonstranter ventes søndag at gå på gaden i Hongkong for at sætte fokus på politiets brug af vold.



Demonstrationen er en del af den seneste bølge af protester, der opstod som følge af massiv modstand mod et omstridt lovforslag om udlevering af borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina.



Lovforslaget er i øjeblikket suspenderet, men demonstranterne kræver, at det bliver formelt trukket tilbage.



Arrangørerne bag søndagens demonstration oplyser, at demonstrationen skal være med til at sætte fokus på efterspørgslen efter et uafhængigt undersøgelsesudvalg, der skal belyse politiets brug af vold mod demonstranter under tidligere protester.



I de seneste uger er hundredtusindvis af demonstranter gentagne gange gået på gaden i Hongkong for at protestere mod regeringen og Kinas voksende indflydelse.



I alt har millioner af indbyggere i Hongkong deltaget i de hovedsageligt fredelige protester, der ind i mellem er blevet opløst af politiet med magt.



Lørdag fandt politiet i Hongkong et våbenlager med sprængstoffer, syre, knive og metalstænger samt brochurer, hvori der opfordres til selvstændighed fra Kina.



En 27-årig er anholdt i forbindelse med fundet, og politiet er i gang med at undersøge, om der er en forbindelse mellem lageret og den planlagte demonstration søndag.



Demonstranterne kræver ikke blot, at det omstridte lovforslag om udlevering bliver trukket tilbage. De kræver også, at Hongkongs øverste politiske leder, Carrie Lam, går af.



Striden har kastet den tidligere britiske kronkoloni ud i dens værste krise, siden den i 1997 blev ført tilbage til Kina.



Lam overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og stemt ind af pro-kinesiske politikere i Hongkong, som er delvist selvstyret.



Ritzau/dpa