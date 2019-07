Det Hvide Hus åbner for genoptagelse af handel med Huawei

USA's finansminister, Steven Mnuchin, og Det Hvide Hus' økonomiske rådgiver Larry Kudlow har ifølge Bloomberg News inviteret en række store teknologiselskaber på besøg for at tale en mulig genoptagelse af handel med kinesiske Huawei.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder.



Ifølge kilderne skal de to topfolk fra Trump-regeringen mødes med repræsentanter fra en stribe store amerikanske teknologiselskaber mandag.



Blandt andet Intel og Qualcomm er inviteret til mødet, skriver Bloomberg News, der mener at vide, at mødet skal ses som en klart signal fra USA's præsident, Donald Trump, om, at han tager sit løfte fra sidste måneds G20-møde seriøst.



Her aftalte Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, en våbenhvile i handelskrigen, og som en del af aftalen skulle Kina igen købe flere landbrugsprodukter fra USA, mens Donald Trump lovede at løsne op for grebet mod Huawei, som har været underlagt karantæne hos de amerikanske selskaber på præsidentens ordre.



Det har betydet, at halvlederproducenter som Intel og Qualcomm ikke har måttet sælge deres produkter til den kinesiske telekæmpe.



