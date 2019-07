Snesevis af våbenejere i Christchurch i New Zealand har indleveret deres våben i bytte for kontanter, skriver nyhedsbureauet AP.



Det er den første af mere end 250 tilsvarende planlagte tilbagekøb over hele New Zealand, efter at mange typer af halvautomatiske våben er blevet erklæret for ulovlige.



Parlamentet i New Zealand strammede i april våbenlovgivningen, efter at en bevæbnet mand i marts skød og dræbte 51 personer i to moskéer i Christchurch.



Gerningsmanden anvendte fem halvautomatiske skydevåben.



Politiet i byen oplyser, at det betalte sammenlagt over 200.000 newzealandske dollar (887.000 kroner) til 68 personer, som afleverede deres våben lørdag.



Ritzau