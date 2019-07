Mette F.s pensionsmission deler rødt bagland

I baglandet hos de røde partier er der uenighed om, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen (S) vil lykkes med at få lavet en aftale om en ret til tidlig pension for de mest nedslidte.



Det viser en rundspørge foretaget af Ritzau med svar fra 312 lokale og regionale politikere fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale.



61 procent af det røde bagland, hvor størstedelen af svarene kommer fra socialdemokrater, svarer godt nok ja til, at S-mindretalsregeringen vil få indført en differentieret pensionsalder.



Men flere steder vakler troen.



Hos medlemmer af De Radikale tror 24 af 31 adspurgte, at Frederiksen vil fejle.



Og heller ikke hos Enhedslistens medlemmer er alle overbevist, da kun en tredjedel tror på Frederiksens forehavende, som hun selv har udpeget som en absolut førsteprioritet.



På partiniveau er tallene små, men de giver et praj om den vanskelige situation, S-lederen er i.



Politisk kommentator og tidligere konservativ minister Hans Engell uddyber:



"Som statsminister og forhandlingsleder er det her hendes helt afgørende svendestykke," siger han.



Da de fire partier bag S-regeringen i juni præsenterede et aftalepapir, stod der intet om en ret til tidlig pension.



Det blev fjernet i de sidste dage af regeringsforhandlingerne, har Jyllands-Posten beskrevet.



"De Radikale har sørget for, at der ikke stod noget i deres fælles forståelse, som binder dem," siger Hans Engell.



"Dermed er det mest sandsynlige, at der skal falde en aftale på plads med Dansk Folkeparti. Og deres holdning til Socialdemokratiet har efter valget været mere end kølig."



Hos Dansk Folkeparti vil man derfor tage sig dyrt betalt for overhovedet at gå med i en aftale, mener kommentatoren.



Mette Frederiksen har inviteret Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til et møde om værdig tilbagetrækning 8. august.



Ritzau