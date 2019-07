En stor del af yngre læge oplever arbejdsrelateret stress i deres dagligdag. Og det påvirker patientsikkerheden, mener lægerne selv.



Det skriver fyens.dk med henvisning til en ny undersøgelse foretaget af foreningen Yngre Læger.



I undersøgelsen er 4500 læger blevet spurgt til en række forhold om deres arbejdsmiljø.



Her svarer 45 procent, at de i høj eller meget høj grad mener, at arbejdstempoet er for højt på deres arbejdsplads.



Samtidig oplever en tredjedel af lægerne med et dårligt arbejdsmiljø, at patientsikkerheden er dårlig.



Det er første gang, at en undersøgelse kobler lægernes oplevelse af travlhed og arbejdsmiljø med deres vurdering af patientsikkerhed, skriver fyens.dk.



Ifølge Helga Schultz, der er formand for Yngre Læger, understreger undersøgelsen endnu en gang, hvor vigtigt det er at være opmærksom på lægers arbejdsmiljø - både for lægernes og patienternes skyld.



"Der er brug for opmærksomhed på, at lægerne yder en mindre god behandling, når deres arbejdsmiljø er dårligt," siger Helga Schultz til fyens.dk.



Hos Danske Regioner, der er ansvarlig for sygehusene, anerkender næstformand Ulla Astman (S), at nogle læger løber for stærkt.



"Vi vil meget gerne have, at medarbejderne kan gå trygt på arbejde, og at patienterne får en god behandling," siger hun til fyens.dk og tilføjer:



"Selvfølgelig skal vi sikre, at patientsikkerheden er i orden. Det er det vigtigste for os. Vi arbejder hele tiden med at forbedre arbejdsmiljøet og har i overenskomstforhandlingerne afsat dobbelt så mange penge til det som tidligere."



Ritzau